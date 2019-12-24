Детки из Ярославской области примут участие в главной ёлке страны

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-24T17:47:14+03:00

Помимо основного торжества, маленькие ярославцы планируют посетить Измайловский кремль и принять участие в развлекательной квест-игре «В поисках клада». Фото: Правительство Ярославской области

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Дети из Ярославской области смогут принять участие в праздновании Нового года на главной ёлке страны. В Государственный Кремлевский дворец отправились 32 ребёнка.

- Среди участников поездки – воспитанники Первомайского детского дома, ярославского детского дома «Солнечный», дети из замещающих семей, проживающих в Первомайском районе, и ребята, чьи родители погибли в горячих точках, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Также в составе ярославской делегации – школьники, ставшие победителями различных конкурсов и олимпиад.

Помимо основного торжества, маленькие ярославцы планируют посетить Измайловский кремль и принять участие в развлекательной квест-игре «В поисках клада».

ИСТОЧНИК KP.RU