Земельные участки за 16 миллионов рублей под Переславлем-Залесским с помощью приставов сменили собственника

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-24T16:08:58+03:00

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Житель Ярославской области задолжал предприятию малого бизнеса 14 миллионов рублей, но не собирался их возвращать.

Приставы выяснили, что у мужчины есть два земельных участка в Переславле-Залесском.

Их арестовали и передали на реализацию, однако торги не состоялись.

Тогда приставы предложили 24 тысячи квадратных метров взыскателю. Землю оценили в 16 миллионов рублей.

– Так, права на земельные участки перешли предприятию малого бизнеса в счет погашения долга, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU