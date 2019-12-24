Земельные участки за 16 миллионов рублей под Переславлем-Залесским с помощью приставов сменили собственника
Мужчина задолжал предприятию 14 миллионов рублей
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Житель Ярославской области задолжал предприятию малого бизнеса 14 миллионов рублей, но не собирался их возвращать.
Приставы выяснили, что у мужчины есть два земельных участка в Переславле-Залесском.
Их арестовали и передали на реализацию, однако торги не состоялись.
Тогда приставы предложили 24 тысячи квадратных метров взыскателю. Землю оценили в 16 миллионов рублей.
– Так, права на земельные участки перешли предприятию малого бизнеса в счет погашения долга, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU