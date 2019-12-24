«Скажи мечте: Да!». Ярославские следователи подарили велосипед мальчику, которого приемная мать сажала на привязь

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-24T15:47:26+03:00

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Преддверие нового года – время чудес. А особенно сильно в них нуждаются дети, ставшие потерпевшими по уголовным делам... В рамках акции «Скажи мечте: Да!» ярославские следователи проведали ребенка, который пострадал от рук приемной матери. Женщина сажала малыша на привязь, пока четырехлетнего мальчика не изъяли из семьи.

- Сотрудники следственного управления узнали у мальчика, какое желание в этом году он адресовал Деду Морозу, и с огромной радостью исполнили его, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.

Мальчику подарили велосипед, о котором он мечтал.

Как рассказали в следственном управлении, пострадавшим детям всегда уделяют пристальное внимание, стараются следить за их судьбой и оказывать всяческую поддержку

ИСТОЧНИК KP.RU