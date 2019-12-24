В Ярославле изменится расписание автобуса от Нижнего поселка
Власти просят горожан учитывать это при планировании маршрутов
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С 1 января 2020 года в Ярославле изменится расписание автобуса №38 «Нижний посёлок – 14МКР».
Он начнет ходить от остановки «14 МКР» в 5 часов 22 минуты. Последние рейсы от остановки «Нижний посёлок» запланированы на 19 часов 55 минут, а от «14 МКР» – на 20 часов 10 минут.
– Просим вас учесть данные изменения при планировании поездок по указанному маршруту, – обратились в пресс-службе мэрии города к ярославцам.
ИСТОЧНИК KP.RU