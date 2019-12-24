Разбой и покушение на убийство. Передано в суд дело ярославцев, обвиняемых в нападении на водителя

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-24T15:04:51+03:00

Сейчас молодые люди находятся под стражей в ожидании суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Следственные органы передали в суд дело, обвиняемыми по которому проходят двое молодых ярославцев. Им 21 год и 22 года, но они уже привлекались к уголовной ответственности за угоды. Теперь их обвиняют в более тяжких преступлениях: разбое и покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

По данным следствия, в январе этого года злоумышленники, одурманенные наркотиками, остановили на трассе «Холмогоры» автомобиль и попросили водителя их подвезти. На свою беду, 35-летний мужчина согласился. Прямо во время движения обвиняемые на него напали: били руками и ножом в грудь и шею. Целью мужчин был автомобиль.

- Потерпевший оказал активное сопротивление, остановил автомобиль, выбрался из салона и попросил помощи у проезжающих. В это время обвиняемые скрылись. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции. Сейчас молодые люди находятся под стражей в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU