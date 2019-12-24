2019-12-24T14:40:15+03:00
Общество

Вшивая шапочка: ярославна возмутилась школьным фотосессиям в головных уборах и позвонила в Роспотребнадзор

Там ей ответили, что без вспышки педикулеза сделать ничего не могут
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мать ученицы обратилась к фотографам, которые небезопасно реализуют свои творческие идеиМать ученицы обратилась к фотографам, которые небезопасно реализуют свои творческие идеиФото: Полина Вачнадзе
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Ярославна анонимно пожаловалась на новогодние фотосессии в красных шапочках и даже позвонила в Роспотребнадзор. Жительницу Дзержинского района возмутило, что реквизит для съемок передается из школы в школу, несмотря на то, что в некоторых классах недавно были вспышки педикулеза.

В школе женщине рассказали, что ученики, вроде как, перед этим надевали одноразовые шапочки.

– Сделать ничего не можем, пока не будет вспышки педикулеза, но профилактика сомнительная, обратитесь в администрацию школы, чтобы запретили надевать шапочки, – ответили ярославне в Роспотребнадзоре.

В анонимном посте мать ученицы обратилась к фотографам, которые небезопасно реализуют свои творческие идеи.

– Уважаемые творцы, не стоит испытывать родительское терпение. Пользуйтесь фотошопом, если вам так нравится примерять детям головные уборы, – не перестает возмущаться женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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