В Ярославле накрыли банду обнальщиков-миллионеров

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-24T14:21:09+03:00

25 миллионов рублей были расфасованы по мешкам

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В Ярославле задержали банду, которая на протяжении двух лет безнаказанно обналичивала миллионы рублей. За время деятельности группировки, они успели вывести наличку на 25 миллионов рублей.

- Установлено, что с середины 2017 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В банде состояли трое мужчин и одна женщина. Руководил всем 41-летний ярославец. Все признали свою вину. Преступникам грозит до семи лет.

Правоохранители провели больше 20 обысков в квартирах и офисах, изъяли носители, печати и документы организаций и ИП, которые они обслуживали. Кроме того, полицейские изъяли деньги, которые обнальщики хранили в машках.

ИСТОЧНИК KP.RU