Рыбинцу дали пять лет строгача за пьяные выходки, кражу и уличный грабеж

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-24T13:44:39+03:00

Преступник напал с ножом на незнакомца на улице Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В ноябре 2018 года 43-летний житель Рыбинска выпивал вместе с подругой, а когда дошел до «кондиции», стал угрожать женщине. После этого он пошел в магазин и украл две бутылки выпивки.

Через пару месяцев, в марте 2019 года, тот же человек напал на незнакомца, угрожая ножом, а потом выхватил телефон у незнакомки.

Грабитель уже был судим ранее. По факту грабежа и разбоя на него возбудили уголовное дело.

– Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU