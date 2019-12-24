В Рыбинске завтра откроются елочные базары. Цены и адреса

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-24T12:00:20+03:00

Работать они будут по 31 декабря включительно

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В Рыбинске с 25 декабря начнут работать елочные базары. В ассортименте – самые разные хвойные: елки и сосны высотой от полуметра до 3,5 метров.

Цены на них тоже разные и зависят прежде всего от высоты дерева. Красавицу в 0,5 метров можно будет купить за 300 рублей, дерево выше обойдется в 1500 тысячи.

- Елки привозные, из близлежащих районов. Основные поставки из Борисоглебского, Даниловского и Ярославского, есть деревья из Тверской области, - рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Эллина Абрамович.

В городе откроется несколько официальных точек продаж:

- ул.Крестовая, 117, у универмага «Юбилейный»;

- пл.Дерунова;

- ул.Плеханова/ул.Черкасова;

- ул.Герцена/ул.Леначарского, у магазина «Магнит»;

- пр.Мира, 23;

- ул.Моторостроителей, 2а, у памятного знака «Самолет»;

- пр.50 лет Октября, у детского парка;

- ул.50 лет ВЛКСМ, 36;

- ул.Гагарина, 14;

- ул. Рокоссовского, у ТК «Дом торговли».

Выделены места для продажи елей на Мытном рынке, Центральном рынке, рынке на улице 9 Мая и мини-ранках «Волочаевский» в Мариевке и у ТК «Уют» в микрорайоне Волжский.

ИСТОЧНИК KP.RU