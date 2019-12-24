В Рыбинске завтра откроются елочные базары. Цены и адреса
В Рыбинске с 25 декабря начнут работать елочные базары. В ассортименте – самые разные хвойные: елки и сосны высотой от полуметра до 3,5 метров.
Цены на них тоже разные и зависят прежде всего от высоты дерева. Красавицу в 0,5 метров можно будет купить за 300 рублей, дерево выше обойдется в 1500 тысячи.
- Елки привозные, из близлежащих районов. Основные поставки из Борисоглебского, Даниловского и Ярославского, есть деревья из Тверской области, - рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Эллина Абрамович.
В городе откроется несколько официальных точек продаж:
- ул.Крестовая, 117, у универмага «Юбилейный»;
- пл.Дерунова;
- ул.Плеханова/ул.Черкасова;
- ул.Герцена/ул.Леначарского, у магазина «Магнит»;
- пр.Мира, 23;
- ул.Моторостроителей, 2а, у памятного знака «Самолет»;
- пр.50 лет Октября, у детского парка;
- ул.50 лет ВЛКСМ, 36;
- ул.Гагарина, 14;
- ул. Рокоссовского, у ТК «Дом торговли».
Выделены места для продажи елей на Мытном рынке, Центральном рынке, рынке на улице 9 Мая и мини-ранках «Волочаевский» в Мариевке и у ТК «Уют» в микрорайоне Волжский.
ИСТОЧНИК KP.RU