2019-12-24T12:55:03+03:00
Происшествия

В Ярославской области легковушка залетела под грузовик

Водитель погиб на месте
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерСейчас по факту случившегося проводится проверка. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
Изменить размер текста:

ДТП на девятом километре окружной дороги у Переславля-Залесского произошло сегодня утром.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине грузовик «Скания». Мужчина 1955 года рождения скончался на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надо знать фарватер. В огромной луже в Ярославле утонули две машины
В Рыбинске завтра откроются елочные базары. Цены и адреса
В Ярославской области легковушка залетела под грузовик
В Ярославле задержали женщину, укравшую золото из ювелирного магазина
Ярославцев будут штрафовать за незаконную вырубку елей
Ярославна накопила долги за коммуналку и чуть не лишилась квартиры
Терпел поражение и достал нож. В Ярославле осудят ревнивого драчуна
Ярославль укутался в туман. Только не сиреневый
10 миллионов долларов США в год: что ярославцы поставляют во Вьетнам
В Ярославле впервые формируется сборная региона по керлингу
Ярославские приставы арестовали садовых гномов
Ярославец отдал мошенникам больше полумиллиона рублей, чтобы их не смог никто украсть
В Ярославле почти две недели ищут бабушку в розовом шарфе
С матери ребенка, которого отец сажал на цепь во дворе и избивал, сняли обвинения
Труп в поле: после обнаружения тела мужчины под Ярославлем СК начал проверку
Администрация Некрасовского района не оформляла собственность на памятники культуры чтобы не ухаживать за ними
В Ярославле семейную пару осудили за сбыт наркотиков