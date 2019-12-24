В Ярославской области легковушка залетела под грузовик
Водитель погиб на месте
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП на девятом километре окружной дороги у Переславля-Залесского произошло сегодня утром.
По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине грузовик «Скания». Мужчина 1955 года рождения скончался на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU