В Ярославской области легковушка залетела под грузовик

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-24T12:55:03+03:00

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

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ДТП на девятом километре окружной дороги у Переславля-Залесского произошло сегодня утром.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине грузовик «Скания». Мужчина 1955 года рождения скончался на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU