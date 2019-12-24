В Ярославле задержали женщину, укравшую золото из ювелирного магазина

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-24T11:20:15+03:00

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Заявление в полицию о хищении золота написала директор магазина, что находится в Кировском районе. Ущерб оказался не очень велик, но тем не менее – 3 тысячи рублей.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемую задержали. 29-летняя женщина призналась во всем и рассказала, что украла ювелирку, чтобы потом сдать ее в ломбард. Правда, сделать этого она не успела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ярославне грозит лишение свободы до двух лет, но есть вероятность, что отделается и штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU