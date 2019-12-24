2019-12-24T11:00:35+03:00
Общество

Ярославцев будут штрафовать за незаконную вырубку елей

Режим патрулирования продлится до 8 января
Полина Вачнадзе
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Водители, которые перевозят ели, обязаны иметь при себе разрешительные документы. ФОТО: правительство Ярославской областиВодители, которые перевозят ели, обязаны иметь при себе разрешительные документы. ФОТО: правительство Ярославской области
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Новый год приближается, а значит вот-вот активизируются и «черные» лесорубы – охотники за главным атрибутом предстоящих праздников.

С 15 декабря вышли на охоту и патрули, которые должны выявлять незаконных рубщиков. Продлится патрулирование до 8 января.

Нарушители будут привлечены к уголовной и административной ответственности, а также должны будут возместить вред, нанесенный лесному хозяйству. На тех лесных участках, которые, как говорится, пользуются популярностью у нарушителей, рейды проводятся ежедневно.

Кроме патрулирования, в области проверяют законность перевозки хвойных деревьев. Организовано дежурство работников лесничество на постах ГИБДД и на дорогах. Водители, которые перевозят ели, обязаны иметь при себе разрешительные документы. Иначе – штраф.

За незаконную рубку хвойных в предновогодний период грозит уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа до 500 тысяч рублей, может дойти и до лишения свободы на срок до двух лет опять же со штрафом до 200 тысяч рублей.

Административная ответственность за незаконную рубку, повреждение насаждений или самовольное их выкапывание юридическим лицам будет стоить от 300 до 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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