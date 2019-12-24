Ярославна накопила долги за коммуналку и чуть не лишилась квартиры

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-24T10:25:57+03:00

Как оказалось, должна была она еще и банкам

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Долги за коммунальные платежи, невыплаченные кредиты банкам – на ярославне «висело» 375 тысяч рублей долгов, которые она упорно не погашала. И это при том, что приставы не раз предупреждали ее о последствиях такого поведения. Более того, чтобы с нее нечего было взять, должница даже уволилась с официального места работы.

Но, как оказалось, меры воздействия все же были.

Судебные приставы, направив запрос в регистрационные органы, выяснили, что в собственности у женщины имеются две квартиры: в Тутаеве и в Тутаевском районе. На них сразу же был наложен запрет на любые регистрационные действия.

- Должнице пояснили, что если она и дальше будет уклоняться от оплаты долга, то одну из квартир арестуют, а после оценки специалистов – реализуют. Это и возымело результат: уже на следующий день женщина полностью погасила долги, - сообщила пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU