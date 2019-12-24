Терпел поражение и достал нож. В Ярославле осудят ревнивого драчуна

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-24T10:21:39+03:00

Мужчина напал на бывшего своей подруги и очень некрасиво ретировался

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31-летний житель Красноперекопского района окажется на скамье подсудимых. Опять. На этот раз – за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему возлюбленному своей гражданской жены.

Ревнивый мужчина встретил парочку прогуливающимися в сентябре этого года. Ревность, подогреваемая выпитым алкоголем, нашла выход в кулаках. Но бывший оказался крепче и навалял оппоненту. Чуя свое поражение, злоумышленник достал нож и дважды пырнул противника в живот и шею. После этого храбрец сбежал.

Раненому повезло, что не были задеты жизненно-важные органы. Но ему все равно пришлось лечиться в одной из городских больниц.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU