2019-12-24T10:21:39+03:00
Происшествия

Терпел поражение и достал нож. В Ярославле осудят ревнивого драчуна

Мужчина напал на бывшего своей подруги и очень некрасиво ретировался
Роман РЫЖИКОВ
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Повезло, что не задел жизненно-важные органыПовезло, что не задел жизненно-важные органыФото: Роман РЫЖИКОВ
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31-летний житель Красноперекопского района окажется на скамье подсудимых. Опять. На этот раз – за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему возлюбленному своей гражданской жены.

Ревнивый мужчина встретил парочку прогуливающимися в сентябре этого года. Ревность, подогреваемая выпитым алкоголем, нашла выход в кулаках. Но бывший оказался крепче и навалял оппоненту. Чуя свое поражение, злоумышленник достал нож и дважды пырнул противника в живот и шею. После этого храбрец сбежал.

Раненому повезло, что не были задеты жизненно-важные органы. Но ему все равно пришлось лечиться в одной из городских больниц.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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