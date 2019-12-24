Терпел поражение и достал нож. В Ярославле осудят ревнивого драчуна
31-летний житель Красноперекопского района окажется на скамье подсудимых. Опять. На этот раз – за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему возлюбленному своей гражданской жены.
Ревнивый мужчина встретил парочку прогуливающимися в сентябре этого года. Ревность, подогреваемая выпитым алкоголем, нашла выход в кулаках. Но бывший оказался крепче и навалял оппоненту. Чуя свое поражение, злоумышленник достал нож и дважды пырнул противника в живот и шею. После этого храбрец сбежал.
Раненому повезло, что не были задеты жизненно-важные органы. Но ему все равно пришлось лечиться в одной из городских больниц.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он содержится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU