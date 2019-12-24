10 миллионов долларов США в год: что ярославцы поставляют во Вьетнам
А еще азиаты готовы к культурному и образовательному сотрудничеству
В этом году товарооборот вырос на 12 процентовФото: Правительство Ярославской области
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Уже более 20 лет Ярославская область сотрудничает с Вьетнамом. В этом году товарооборот составил 10 миллионов долларов США, а это, по сравнению с 2017 годом, на 12 процентов больше. Экспорт товаров вырос в 2,6 раза, но импорт по-прежнему преобладает.
Вьетнамцы используют нашу неорганическую химию, черные металлы, механические устройства, а также лодки и суда.
Заместитель председателя народного комитета провинции Бакнинь Нгуен Ван Фонг считает, что Республика Вьетнам открыта для партнерских отношений в сфере культуры, образования и туризма.
ИСТОЧНИК KP.RU