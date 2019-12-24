2019-12-24T09:30:48+03:00
Спорт

В Ярославле впервые формируется сборная региона по керлингу

Чемпионат по нему проходит в «Арене-76»
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Победители регионального чемпионата будут представлять область на российских соревнованияхПобедители регионального чемпионата будут представлять область на российских соревнованияхФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 декабря, в Ярославле стартовал первый чемпионат по керлингу, по итогам которого будет сформирована сборная региона, которая представит область на чемпионате России в феврале следующего года в Дмитрове. В соревнованиях участвуют пять мужских и пять женских команд. Среди них и любители, и представители школы олимпийского резерва.

- Под руководством опытных тренеров этим видом спорта занимаются более 100 человек. Уверен, что кропотливая работа наставников и усердие самих керлингистов будут способствовать появлению на Ярославской земле новых чемпионов, - отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

Напомним, секция керлинга открылась в Ярославле в феврале этого года и сразу удивила ярославцев кусачими ценами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надо знать фарватер. В огромной луже в Ярославле утонули две машины
В Рыбинске завтра откроются елочные базары. Цены и адреса
В Ярославской области легковушка залетела под грузовик
В Ярославле задержали женщину, укравшую золото из ювелирного магазина
Ярославцев будут штрафовать за незаконную вырубку елей
Ярославна накопила долги за коммуналку и чуть не лишилась квартиры
Терпел поражение и достал нож. В Ярославле осудят ревнивого драчуна
Ярославль укутался в туман. Только не сиреневый
10 миллионов долларов США в год: что ярославцы поставляют во Вьетнам
В Ярославле впервые формируется сборная региона по керлингу
Ярославские приставы арестовали садовых гномов
Ярославец отдал мошенникам больше полумиллиона рублей, чтобы их не смог никто украсть
В Ярославле почти две недели ищут бабушку в розовом шарфе
С матери ребенка, которого отец сажал на цепь во дворе и избивал, сняли обвинения
Труп в поле: после обнаружения тела мужчины под Ярославлем СК начал проверку
Администрация Некрасовского района не оформляла собственность на памятники культуры чтобы не ухаживать за ними
В Ярославле семейную пару осудили за сбыт наркотиков