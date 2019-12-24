В Ярославле впервые формируется сборная региона по керлингу

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-24T09:30:48+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в Ярославле стартовал первый чемпионат по керлингу, по итогам которого будет сформирована сборная региона, которая представит область на чемпионате России в феврале следующего года в Дмитрове. В соревнованиях участвуют пять мужских и пять женских команд. Среди них и любители, и представители школы олимпийского резерва.

- Под руководством опытных тренеров этим видом спорта занимаются более 100 человек. Уверен, что кропотливая работа наставников и усердие самих керлингистов будут способствовать появлению на Ярославской земле новых чемпионов, - отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

Напомним, секция керлинга открылась в Ярославле в феврале этого года и сразу удивила ярославцев кусачими ценами.

ИСТОЧНИК KP.RU