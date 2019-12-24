Ярославские приставы арестовали садовых гномов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-24T09:24:17+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Ярославля накопил долги по налогам – общая сумма превысила 80 тысяч рублей. Оплачивать он их не торопился, в связи с чем пристав-исполнитель начал проверять имущество бизнесмена.

И установил, что тот владеет магазином, где продаются товары для садоводов-огородников. Был составлен акт описи – под арест попало около 50 изделий: керамические горшки и садовые фигуры, а также деньги из кассы.

- Имущество оставлено на ответственное хранение, а руководство магазина предупреждено об уголовной ответственности за какие-либо действия по отношению к нему. Если индивидуальный предприниматель в установленный законом срок не погасит задолженность, то арестованные садоводческие изделия передадут на реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU