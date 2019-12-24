2019-12-24T09:24:17+03:00
Общество

Ярославские приставы арестовали садовых гномов

Их хозяин не заплатил налоги, но спал спокойно
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Под арест попало около 50 изделий. ФОТО: УФССП по Ярославской областиПод арест попало около 50 изделий. ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Индивидуальный предприниматель из Ярославля накопил долги по налогам – общая сумма превысила 80 тысяч рублей. Оплачивать он их не торопился, в связи с чем пристав-исполнитель начал проверять имущество бизнесмена.

И установил, что тот владеет магазином, где продаются товары для садоводов-огородников. Был составлен акт описи – под арест попало около 50 изделий: керамические горшки и садовые фигуры, а также деньги из кассы.

- Имущество оставлено на ответственное хранение, а руководство магазина предупреждено об уголовной ответственности за какие-либо действия по отношению к нему. Если индивидуальный предприниматель в установленный законом срок не погасит задолженность, то арестованные садоводческие изделия передадут на реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надо знать фарватер. В огромной луже в Ярославле утонули две машины
В Рыбинске завтра откроются елочные базары. Цены и адреса
В Ярославской области легковушка залетела под грузовик
В Ярославле задержали женщину, укравшую золото из ювелирного магазина
Ярославцев будут штрафовать за незаконную вырубку елей
Ярославна накопила долги за коммуналку и чуть не лишилась квартиры
Терпел поражение и достал нож. В Ярославле осудят ревнивого драчуна
Ярославль укутался в туман. Только не сиреневый
10 миллионов долларов США в год: что ярославцы поставляют во Вьетнам
В Ярославле впервые формируется сборная региона по керлингу
Ярославские приставы арестовали садовых гномов
Ярославец отдал мошенникам больше полумиллиона рублей, чтобы их не смог никто украсть
В Ярославле почти две недели ищут бабушку в розовом шарфе
С матери ребенка, которого отец сажал на цепь во дворе и избивал, сняли обвинения
Труп в поле: после обнаружения тела мужчины под Ярославлем СК начал проверку
Администрация Некрасовского района не оформляла собственность на памятники культуры чтобы не ухаживать за ними
В Ярославле семейную пару осудили за сбыт наркотиков