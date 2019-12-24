Ярославец отдал мошенникам больше полумиллиона рублей, чтобы их не смог никто украсть

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-24T09:10:10+03:00

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В полицию Брагино обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. На его телефон позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудницей банка и убедила ярославца в том, что с его карты пытается кто-то снять деньги. Чтобы их не лишиться, мужчина согласился перевести все свои средства на указанный мошенницей счет и тут же лишился 652 тысяч рублей.

УМВД России по Ярославской области напоминает: общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU