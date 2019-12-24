2019-12-24T09:10:10+03:00
Происшествия

Ярославец отдал мошенникам больше полумиллиона рублей, чтобы их не смог никто украсть

Мужчину развели по телефону на 652 тысячи рублей
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки вашего банкаЗлоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки вашего банкаФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

В полицию Брагино обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. На его телефон позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудницей банка и убедила ярославца в том, что с его карты пытается кто-то снять деньги. Чтобы их не лишиться, мужчина согласился перевести все свои средства на указанный мошенницей счет и тут же лишился 652 тысяч рублей.

УМВД России по Ярославской области напоминает: общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надо знать фарватер. В огромной луже в Ярославле утонули две машины
В Рыбинске завтра откроются елочные базары. Цены и адреса
В Ярославской области легковушка залетела под грузовик
В Ярославле задержали женщину, укравшую золото из ювелирного магазина
Ярославцев будут штрафовать за незаконную вырубку елей
Ярославна накопила долги за коммуналку и чуть не лишилась квартиры
Терпел поражение и достал нож. В Ярославле осудят ревнивого драчуна
Ярославль укутался в туман. Только не сиреневый
10 миллионов долларов США в год: что ярославцы поставляют во Вьетнам
В Ярославле впервые формируется сборная региона по керлингу
Ярославские приставы арестовали садовых гномов
Ярославец отдал мошенникам больше полумиллиона рублей, чтобы их не смог никто украсть
В Ярославле почти две недели ищут бабушку в розовом шарфе
С матери ребенка, которого отец сажал на цепь во дворе и избивал, сняли обвинения
Труп в поле: после обнаружения тела мужчины под Ярославлем СК начал проверку
Администрация Некрасовского района не оформляла собственность на памятники культуры чтобы не ухаживать за ними
В Ярославле семейную пару осудили за сбыт наркотиков