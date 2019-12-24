В Ярославле почти две недели ищут бабушку в розовом шарфе
В Ярославле продолжаются поиски 82-летней Тамары Жуйковой. Бабушка пропала в Заволжском районе 12 декабря. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.
На вид пенсионерке около 85 лет, невысокого роста, примерно 165 сантиметров, плотного телосложения. Волосы седые, короткие, глаза кари, лицо овальное.
Была одета в синее пальто, синие вельветовые штаны, серые войлочные полусапоги на молнии, розовый шарф с помпонами и черные перчатки.
Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить в полицию по телефону "02", «102» или по телефону 24-02-02.
ИСТОЧНИК KP.RU