2019-12-24T09:00:17+03:00
Происшествия

В Ярославле почти две недели ищут бабушку в розовом шарфе

Пенсионерка пропала в Заволжском районе 12 декабря
Роман РЫЖИКОВ
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Тамара Жуйкова пропала 12 декабря в Заволжском районеТамара Жуйкова пропала 12 декабря в Заволжском районеФото: УМВД по Ярославской области
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В Ярославле продолжаются поиски 82-летней Тамары Жуйковой. Бабушка пропала в Заволжском районе 12 декабря. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

На вид пенсионерке около 85 лет, невысокого роста, примерно 165 сантиметров, плотного телосложения. Волосы седые, короткие, глаза кари, лицо овальное.

Была одета в синее пальто, синие вельветовые штаны, серые войлочные полусапоги на молнии, розовый шарф с помпонами и черные перчатки.

Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить в полицию по телефону "02", «102» или по телефону 24-02-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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