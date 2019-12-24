В Ярославле почти две недели ищут бабушку в розовом шарфе

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-24T09:00:17+03:00

Тамара Жуйкова пропала 12 декабря в Заволжском районе Фото: УМВД по Ярославской области

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В Ярославле продолжаются поиски 82-летней Тамары Жуйковой. Бабушка пропала в Заволжском районе 12 декабря. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

На вид пенсионерке около 85 лет, невысокого роста, примерно 165 сантиметров, плотного телосложения. Волосы седые, короткие, глаза кари, лицо овальное.

Была одета в синее пальто, синие вельветовые штаны, серые войлочные полусапоги на молнии, розовый шарф с помпонами и черные перчатки.

Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить в полицию по телефону "02", «102» или по телефону 24-02-02.

ИСТОЧНИК KP.RU