С матери ребенка, которого отец сажал на цепь во дворе и избивал, сняли обвинения

СЕГОДНЯ 21:50 2019-12-23T21:50:40+03:00

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Мать мальчика, отец которого избивал ребенка и сажал на цепь, избежала наказания. История, потрясшая не только Ярославскую область, но и всю страну, началась в деревне Бор Некрасовского района в 2018 году, когда стало известно о жестоких условиях, в которых содержался 13-летний мальчик. Четыре года отец лупил подростка и оставлял в будке. 44-летнюю женщину обвинили в том, что она не только не препятствовала издевательствам, но и не сообщала о них правоохранителям.

- Женщина оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Ей разъяснено право на реабилитацию, - сообщили в областном суде. - Вина отца не установлена приговором суда, дело по нему еще даже не передано в суд.

Сегодня суд не может сказать точно, издевался ли отец над ребенком. Поэтому и женщину винить не в чем. А о том, что мужчина точно делал, мать бедного ребенка, якобы, не знала.

ИСТОЧНИК KP.RU