Труп в поле: после обнаружения тела мужчины под Ярославлем СК начал проверку

СЕГОДНЯ 19:30 2019-12-23T19:30:55+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в поле за чертой Ярославля нашли тело мужчины. Труп без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен в 100 метрах от трассы Москва-Холмогоры.

Человеческие останки направлены в бюро судмедэкспертизы, чтобы установить точную причину смерти и дату ее наступления.

Личность мужчины устанавливается, - добавила старший помощник руководителя СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

ИСТОЧНИК KP.RU