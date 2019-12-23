Труп в поле: после обнаружения тела мужчины под Ярославлем СК начал проверку
Тело мужчины направили на экспертизу
Фото: СУ СК РФ по Ярославской области
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В понедельник, 23 декабря, в поле за чертой Ярославля нашли тело мужчины. Труп без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен в 100 метрах от трассы Москва-Холмогоры.
Человеческие останки направлены в бюро судмедэкспертизы, чтобы установить точную причину смерти и дату ее наступления.
Личность мужчины устанавливается, - добавила старший помощник руководителя СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.
ИСТОЧНИК KP.RU