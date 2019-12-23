Администрация Некрасовского района не оформляла собственность на памятники культуры чтобы не ухаживать за ними
Прокуратура Некрасовского района Ярославской области провела проверку исполнения законодательства об объектах культурного наследия администрацией сельского поселения Некрасовское. В ходе неё было установлено, что Братские могилы советских воинов в поселке Некрасовское и в селе Левашово не зарегистрированы как объекты недвижимого имущества.
- Кроме того, в ходе проверки установлено, что на территории сельского поселения Некрасовское Некрасовского района в деревне Горки расположен объект культурного наследия регионального значения часовня Александра Невского, 1903 года постройки, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Часовня находится в полуразрушенном состоянии и нуждается в реставрации.
По результатам проверки в Некрасовский районный суд направлен иск с требованием возложить на администрацию сельского поселения Некрасовское обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда зарегистрировать данную недвижимость.
ИСТОЧНИК KP.RU