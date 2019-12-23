2019-12-23T17:39:30+03:00
Общество

Администрация Некрасовского района не оформляла собственность на памятники культуры чтобы не ухаживать за ними

По данному факту прокуратурой района в Некрасовский районный суд направлено исковое заявление
Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Некрасовского района Ярославской области провела проверку исполнения законодательства об объектах культурного наследия администрацией сельского поселения Некрасовское. В ходе неё было установлено, что Братские могилы советских воинов в поселке Некрасовское и в селе Левашово не зарегистрированы как объекты недвижимого имущества.

- Кроме того, в ходе проверки установлено, что на территории сельского поселения Некрасовское Некрасовского района в деревне Горки расположен объект культурного наследия регионального значения часовня Александра Невского, 1903 года постройки, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Часовня находится в полуразрушенном состоянии и нуждается в реставрации.

По результатам проверки в Некрасовский районный суд направлен иск с требованием возложить на администрацию сельского поселения Некрасовское обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда зарегистрировать данную недвижимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Администрация Некрасовского района не оформляла собственность на памятники культуры чтобы не ухаживать за ними
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