Администрация Некрасовского района не оформляла собственность на памятники культуры чтобы не ухаживать за ними

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-23T17:39:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Некрасовского района Ярославской области провела проверку исполнения законодательства об объектах культурного наследия администрацией сельского поселения Некрасовское. В ходе неё было установлено, что Братские могилы советских воинов в поселке Некрасовское и в селе Левашово не зарегистрированы как объекты недвижимого имущества.

- Кроме того, в ходе проверки установлено, что на территории сельского поселения Некрасовское Некрасовского района в деревне Горки расположен объект культурного наследия регионального значения часовня Александра Невского, 1903 года постройки, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Часовня находится в полуразрушенном состоянии и нуждается в реставрации.

По результатам проверки в Некрасовский районный суд направлен иск с требованием возложить на администрацию сельского поселения Некрасовское обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда зарегистрировать данную недвижимость.

ИСТОЧНИК KP.RU