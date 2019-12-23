2019-12-23T17:23:32+03:00
Происшествия

В Ярославле семейную пару осудили за сбыт наркотиков

Супруги делали закладки в Дзержинском и Ленинском районах
Полина Вачнадзе
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Работу семейного тандема пресекли полицейскиеРаботу семейного тандема пресекли полицейскиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Работу семейного тандема пресекли полицейские. Пара, муж с женой 29 и 30 лет от роду, признаны виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».

В суде установлено, что в феврале этого года мужчина списался с неизвестным и договорился о сбыте наркотиков. Следуя указаниям собеседника, обвиняемый забрал запрещенные вещества из тайника, расфасовал их и оборудовал закладки в Дзержинском и Ленинском районах города. Супруга ярославца во всем ему активно помогала. Но поработать преступная группа успела недолго: во время подготовки очередного тайника их задержали.

- Обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Дзержинского района.

Его супруга, хоть и признана виновной, но в места не столь отдаленные поедет не так скоро – только в 2019 году. Суд учел наличие 4-летнего ребенка и приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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