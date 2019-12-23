Ярославец обманул банк, чтобы получить микрозайм

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-23T17:07:52+03:00

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37-летний ярославец обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования. В январе этого года мужчина обратился в офис микрофинансовой организации для получения микрозайма. Нужно было 30 тысяч рублей. Чтобы ему выдали эту сумму, ярославец, по версии правоохранительных органов, предоставил сотруднику компании ложные сведения о своем доходе и доходе семьи. Кредит мужчине дали, а когда пришел срок выплаты, он не стал его погашать.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой участок Ленинского судебного района Ярославля, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU