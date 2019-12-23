В Рыбинске впервые провели чемпионат области по биатлону

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-23T16:45:32+03:00

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Открытый чемпионат области по биатлону прошел под Рыбинском центре лыжного спорта «Демино» 21 декабря. Спортсмены из Ярославской, Костромской и Ивановской областей протестировали готовность стрельбища и работу оборудования. Серьезные испытания ждут центр уже совсем скоро – всероссийские соревнования пройдут здесь в январе.

- Несмотря на сложные погодные условия, мы проводим тестовые соревнования. Проверяем работу системы электронного хронометража, работу судей, оснащение стрельбища в соответствии с правилами. Мы прошли все трассы, которые будут задействованы в биатлонных гонках чемпионата России. По ширине они спрофилированы, выровнены, замечаний нет, - рассказал почетный вице-президента Союза биатлонистов России, технический делегат соревнований Вадим Мелихов.

Рыбинцы смогли сделать 300-метровую трассу для спринтерской гонки без штрафных кругов.

Чемпионат России пройдет в Демино с 22 по 26 января. Без преувеличения можно сказать, что здесь соберется вся элита российского биатлона. Правда, кроме первого состава сборной, который в это время будет участвовать в стартах Кубка мира.

- Ожидаем зрелищные гонки, поскольку в Рыбинске развернется один из этапов отбора на Кубок Европы, - сказал заслуженный мастер спорта, вице-президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Сергей Просвирнин.

В числе известных биатлонистов упоминают Антона Бабикова, Максима Цветкова, Евгению Павлову, Викторию Сливко, Ульяну Кайшеву и Александра Поварницына.

ИСТОЧНИК KP.RU