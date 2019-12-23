В Ярославле полицейские помогли голой девушке, а она этого не хотела
Теплая зима, видимо, негативно влияет на настроение и здоровье ярославцев. Абсолютно голая девушка гуляла сегодня вдоль Московского проспекта в районе Выемки. Видимо, перегрелась при плюсовой температуре в декабре.
- Наряд патрульно-постовой службы, находящийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на неадекватное поведение молодой женщины. Сотрудниками полиции была вызвана бригада специализированной скорой помощи, - прокомментировали ситуация в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Правда, ни полицейским, ни одежде барышня не обрадовалась. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как девушка сопротивлялась и что-то кричала.
ИСТОЧНИК KP.RU