В Ярославле полицейские помогли голой девушке, а она этого не хотела

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-23T16:39:49+03:00

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Теплая зима, видимо, негативно влияет на настроение и здоровье ярославцев. Абсолютно голая девушка гуляла сегодня вдоль Московского проспекта в районе Выемки. Видимо, перегрелась при плюсовой температуре в декабре.

- Наряд патрульно-постовой службы, находящийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на неадекватное поведение молодой женщины. Сотрудниками полиции была вызвана бригада специализированной скорой помощи, - прокомментировали ситуация в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Правда, ни полицейским, ни одежде барышня не обрадовалась. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как девушка сопротивлялась и что-то кричала.

ИСТОЧНИК KP.RU