2019-12-23T15:55:56+03:00
Общество

Недобросовестных собственников ярославских памятников архитектуры оштрафовали на 2,5 миллиона рублей

В прошлом году сумма штрафов была меньше миллиона
Полина Вачнадзе
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ФОТО: правительство Ярославской областиФОТО: правительство Ярославской области
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С начала года суды оштрафовали собственников памятников архитектуры за ненадлежащее содержание объектов и причинение им вреда на 2,5 миллиона рублей. За весь прошлый год сумма составила 780 тысяч. В 2019 году по нарушениям было составлено 89 протоколов.

Например, за ненадлежащее содержание объекта на 45 тысяч рублей оштрафован собственник «Доходного дома Крашенинниковых – А.А.Седова» в Рыбинске. Был удовлетворен и иск департамента охраны объектов культурного наследия к владельцу дома Рыбакова в том же Рыбинске – предпринимателя принудили законсервировать здание, так как оно находится в аварийном состоянии.

Собственника привлекли к административной ответственности, но он никаких действий для того, чтобы сберечь памятник, не предпринял. Теперь это придется делать по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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