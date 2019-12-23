Недобросовестных собственников ярославских памятников архитектуры оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
С начала года суды оштрафовали собственников памятников архитектуры за ненадлежащее содержание объектов и причинение им вреда на 2,5 миллиона рублей. За весь прошлый год сумма составила 780 тысяч. В 2019 году по нарушениям было составлено 89 протоколов.
Например, за ненадлежащее содержание объекта на 45 тысяч рублей оштрафован собственник «Доходного дома Крашенинниковых – А.А.Седова» в Рыбинске. Был удовлетворен и иск департамента охраны объектов культурного наследия к владельцу дома Рыбакова в том же Рыбинске – предпринимателя принудили законсервировать здание, так как оно находится в аварийном состоянии.
Собственника привлекли к административной ответственности, но он никаких действий для того, чтобы сберечь памятник, не предпринял. Теперь это придется делать по решению суда.
ИСТОЧНИК KP.RU