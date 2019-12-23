2019-12-23T14:58:30+03:00
Экономика

«Ростелеком» проложил 160 км оптики к объектам РТРС в Ярославской области

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В этом году «Ростелеком» на территории Ярославского региона ввел в эксплуатацию рекордный объем оптических линий связиВ этом году «Ростелеком» на территории Ярославского региона ввел в эксплуатацию рекордный объем оптических линий связи
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Оператор связи подключил к оптике 22 объекта Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), сообщает пресс-служба компании. Для этого связисты проложили 168 км оптических линий связи. Новые протяженные магистрали специалисты компании построили в Переславском, Пошехонском, Тутаевском, Даниловском, Угличском районах. Большая часть объектов РТРС оборудована узлами недискриминационного предоставления каналов связи другим операторам.

«Это проект – не просто одна из самых крупных строек магистральных линий связи этого года, но и стройка, которая имеет большое социальное значение. Оптические линии позволят обеспечить бесперебойную доставку телевизионного сигнала, чтобы жители региона смогли смотреть ТВ в высоком качестве. В Ярославкой области мы реализовали проект в рекордно короткие сроки: подключение большинства объектов было выполнено менее чем за два месяца», - рассказал директор филиала в Ярославкой и Костромской областях ПАО «Ростелеком».

В этом году «Ростелеком» на территории Ярославского региона ввел в эксплуатацию рекордный объем оптических линий связи. Только за девять месяцев их протяженность увеличилась на 326 км. Это позволило обеспечить бесплатным интернетом по проекту устранения цифрового неравенства еще 19 населенных пунктов. Возможность подключиться к сети интернет появилась у жителей более чем 25 тыс. частных домов и квартир в 38 населенных пунктах области. Причем в половину из них оптика пришла впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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