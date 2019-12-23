2019-12-23T13:48:25+03:00
Общество

В Ярославле закрыли каток на Советской площади

Виной всему – совсем не зимняя погода
Полина Вачнадзе
Поделиться:
С четверга каток продолжит свою работу. ФОТО: группа "Мэрия города Ярославля" ВКонтактеС четверга каток продолжит свою работу. ФОТО: группа "Мэрия города Ярославля" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Центральный каток в Ярославле закрыли в связи с погодными условиями. Правда, не надолго: обещают, что уже 26 декабря любимая ярославцам ледовая площадка снова будет готова принять посетителей.

С четверга каток продолжит свою работу в соответствии с расписанием: в будни с 10:00 до 22:00, в выходные дни - с 09:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» проложил 160 км оптики к объектам РТРС в Ярославской области
В ярославской школе №52 опасных предметов не нашли
В Ярославле закрыли каток на Советской площади
Из ярославской школы эвакуировали детей и педагогов
Задушил таксиста и поджег лицо: экс-депутату «Единой России» Корнилову предъявлено обвинение
В Рыбинске пенсионерка «исцелила» внука за 85 тысяч рублей
Город Ярославской области вошел в число непопулярных у туристов для путешествия на Новый год
В Ярославле до конца года достроят еще три детских сада
Угрожая саблей, разбойники похитили у ярославца деньги и телефон
В Ярославле мужчина пришел на прием к врачу и украл сумку с деньгами
Михаил Терехов пожертвовал «качеством» ради удержания победного счета
В Ярославле на улице Судостроителей обнаружили труп
В Ярославле ночью сгорела машина
В ярославском УВД опровергли информацию о том, что полицейский выстрелил в задержанного
В Рыбинске установят дополнительную подсветку на пешеходных переходах
«Бронепоезд», наконец-то, отряхнулся от овертайма