В Ярославле закрыли каток на Советской площади
Виной всему – совсем не зимняя погода
С четверга каток продолжит свою работу. ФОТО: группа "Мэрия города Ярославля" ВКонтакте
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Центральный каток в Ярославле закрыли в связи с погодными условиями. Правда, не надолго: обещают, что уже 26 декабря любимая ярославцам ледовая площадка снова будет готова принять посетителей.
С четверга каток продолжит свою работу в соответствии с расписанием: в будни с 10:00 до 22:00, в выходные дни - с 09:00 до 23:00.
ИСТОЧНИК KP.RU