В Ярославле закрыли каток на Советской площади

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-23T13:48:25+03:00

Виной всему – совсем не зимняя погода

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Центральный каток в Ярославле закрыли в связи с погодными условиями. Правда, не надолго: обещают, что уже 26 декабря любимая ярославцам ледовая площадка снова будет готова принять посетителей.

С четверга каток продолжит свою работу в соответствии с расписанием: в будни с 10:00 до 22:00, в выходные дни - с 09:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU