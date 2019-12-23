Из ярославской школы эвакуировали детей и педагогов

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-23T13:35:37+03:00

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Сегодня из школы №52 Заволжского района эвакуировали учащихся и педагогов. Кто-то успел накинуть верхнюю одежду, другие вышли на улицу в том, в чем были на уроках, в сменной обуви. По словам очевидца, чтобы дети не замерзли, спустя какое-то время их отвели в соседнюю гимназию.

По предварительной информации, тревога не учебная – поступил звонок о заложенной взрывчатке. Однако правоохранительные органы пока комментариев по этому поводу не дают.

В соцсетях ярославцы предположили, что под конец года кто-то решил сорвать контрольную.

Мы следим за развитием ситуации и ждем комментарии от полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU