Задушил таксиста и поджег лицо: экс-депутату «Единой России» Корнилову предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-23T13:03:41+03:00

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Владимиру Корнилову, задержанному в Переславле 16 декабря по подозрению в убийстве, предъявлено обвинение. Бывший председатель фракции «Единая Россия» может быть причастен к смерти 60-летнего Павла Чередникова, чье тело было обнаружено на остановке в Троицкой Слободе со следами насильственной смерти.

- Корнилову предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 «Убийство».

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что его бывший коллега по партии после задержания сознался в убийстве.

Суд арестовал Корнилова до 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU