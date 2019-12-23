Задушил таксиста и поджег лицо: экс-депутату «Единой России» Корнилову предъявлено обвинение
Владимиру Корнилову, задержанному в Переславле 16 декабря по подозрению в убийстве, предъявлено обвинение. Бывший председатель фракции «Единая Россия» может быть причастен к смерти 60-летнего Павла Чередникова, чье тело было обнаружено на остановке в Троицкой Слободе со следами насильственной смерти.
- Корнилову предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 «Убийство».
Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что его бывший коллега по партии после задержания сознался в убийстве.
Суд арестовал Корнилова до 16 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU