2019-12-23T12:01:31+03:00
Происшествия

В Рыбинске пенсионерка «исцелила» внука за 85 тысяч рублей

У женщины обманом похитили деньги и золото
Полина Вачнадзе
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Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На улице Кирова к 76-летней жительнице Рыбинска подошла незнакомая женщина и завела с ней разговор. Пенсионерка, по простоте душевной, рассказала, что живет вместе с внуком. За это и ухватилась новая знакомая. Она поведала пенсионерке, что у молодого человека серьезные проблемы со здоровьем, потому что на него навели порчу.

«Целительница» уговорила взволнованную бабушку принести деньги золотые украшения, сложив их в один сверток. Этим свертком мошенница поводила по спине пожилой женщины, а затем отдала и велела дома убрать его под подушку, после чего каждое утро проводить этот ритуал.

Спохватилась бабушка только на следующий день. Ей показалось, что сверток стал легче и она его развернула. Не удивительно, что вместо денег и золота там лежали бумажки и металлические предметы. Поняв, что ее обманули, жительница Рыбинска пошла в полицию.

Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ущерб составил 85 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая бузработная жительница Ростовской области 1978 года рождения. Подозреваемая во всем призналась и полностью возместила ущерб, - сообщает пресс-служба УВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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