Город Ярославской области вошел в число непопулярных у туристов для путешествия на Новый год

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-23T10:19:58+03:00

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvill.ru определил, какие города пользуются наименьшей популярностью у туристов для отдыха на ближайшие новогодние праздники. В их число вошел Мышкин. Кроме него в списке Астрахань, Таганрог, Челябинск, Железноводск, Сергиев Посад, Калязин, а также поселок городского типа Пряжа, села Артыбаш и Архыз. Путевки туда покупают, но не очень активно.

По данным сервиса, в среднем туристы приезжают туда на два-три дня и тратят на проживание от 1,3 до 22 тысяч рублей в сутки. Самый дешевй отдых в Астрахани – 1,3 тысячи рублей, самый дорогой – в карельском поселке Пряжа. В Мышкине сутки отдыха обходятся в среднем в 12 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU