В Ярославле до конца года достроят еще три детских сада

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-23T10:00:33+03:00

Планируется, что уже в марте детский сад в Дзержинском районе примет своих воспитанников. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Три новых детских сада в областном центре планируют сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Они будут находить на улицах Кирпичная и Ярославская во Фрунзенском районе, а также на Ленинградском проспекте.

Первое образовательное учреждение, и пока единственное, введенное в эксплуатацию в этом году в Ярославле, находится в Дзержинском районе на 2-ом Брагинском проезде у дома №3. Голосованием ему уже выбрали название – «Яблочко». Детский сад примет 280 маленьких ярославцев, но для начала ему нужно пройти процедуру лицензирования.

Общая площадь здания – более шести тысяч квадратных метров. На трех этажах размещены группы, административные кабинеты, игровые, спортивные и музыкальный залы, зал изо. Персонал образовательного учреждения и педагоги уже практически подобраны, закупается инвентарь, игрушки и посуда.

Планируется, что уже в марте детский сад примет своих воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU