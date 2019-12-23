В Ярославле до конца года достроят еще три детских сада
Три новых детских сада в областном центре планируют сдать в эксплуатацию до конца 2019 года. Они будут находить на улицах Кирпичная и Ярославская во Фрунзенском районе, а также на Ленинградском проспекте.
Первое образовательное учреждение, и пока единственное, введенное в эксплуатацию в этом году в Ярославле, находится в Дзержинском районе на 2-ом Брагинском проезде у дома №3. Голосованием ему уже выбрали название – «Яблочко». Детский сад примет 280 маленьких ярославцев, но для начала ему нужно пройти процедуру лицензирования.
Общая площадь здания – более шести тысяч квадратных метров. На трех этажах размещены группы, административные кабинеты, игровые, спортивные и музыкальный залы, зал изо. Персонал образовательного учреждения и педагоги уже практически подобраны, закупается инвентарь, игрушки и посуда.
Планируется, что уже в марте детский сад примет своих воспитанников.
ИСТОЧНИК KP.RU