Угрожая саблей, разбойники похитили у ярославца деньги и телефон

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-23T09:31:44+03:00

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ЧП произошло во Фрунзенском районе Ярославля. Местный житель не закрыл входную дверь в квартиру и поплатился за это. К нему в квартиру вошли двое мужчин, схватили стоявшую в серванте сувенирную саблю и, угрожая ей, похитили деньги – 8 тысяч рублей и мобильный телефон.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое неоднократно судимых ярославцев 47 и 40 лет. Оба уже во всем признались. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». А хозяин дома после этого случая, скорее всего, всегда будет закрывать входную дверь, чтобы в дом не явились непрошенные гости.

ИСТОЧНИК KP.RU