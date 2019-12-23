В Ярославле мужчина пришел на прием к врачу и украл сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-23T09:14:04+03:00

Подозреваемый в краже сумки у врача был довольно быстро установлен Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Сообщение о краже в поликлинике поступило в дежурную часть полиции Заволжского района. Врач лечебного учреждения лишилась сумки, в которой находилось 8 тысяч рублей, банковская карта и документы.

Подозреваемый был довольно быстро установлен. По версии следствия, 38-летний мужчина пришел на прием к другому врачу, а потом воспользовался ситуацией и украл из соседнего открытого кабинета оставленные без присмотра вещи. Ярославец нигде не работает и ранее уже был судим.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU