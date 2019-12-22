Михаил Терехов пожертвовал «качеством» ради удержания победного счета

СЕГОДНЯ 23:23 2019-12-22T23:23:30+03:00

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Одним из самых весомых цифровых показателей качества игры баскетбольной команды (по крайней мере в российской суперлиге) является сумма набранных очков в конкретном матче. И здесь самой лакомой величиной является цифра 100. Как правило, сотня гарантирует победу, хотя бывают, конечно, исключения.

Так вот, в воскресном матче нашей «Бури» на последней минуте возникла ситуация, когда одному из лучших снайперов ярославцев Андрею Семенову при счете 98:89 предоставляется шанс пробить два штрафных. А Семенов в этом матче штрафные до этого все забил, и с игры только однажды промахнулся. Андрей встает на линию и в первом броске точен – 99:89 Бурлящий «Вознесенский» уже предвкушает заветную сотню. Но со скамейки запасных звучит команда главного тренера Михаила Терехова: «Бей в щит», что и делает снайпер, которому это не трудно.

Сотня так и осталась непокоренной по одной простой причине. До конца оставалось 30 секунд, а самарцы в отчаянной погоне пытались настичь лидировавших весь матч хозяев. Забей Семенов второй бросок, время игры остановится, «Самара» получит время на подготовку атаки с быстрым броском из-за дуги и тут же получит шанс отыграть еще. При промахе Семенова счетчик игры включится при касании мячом щита, а гостям уже не будет времени на подготовку ответа. Атака может остаться ни с чем.

Так и получилось. Наши парни смогли прервать атаку соперников, получив на свою остатки игрового времени, которое полностью ушло на перепасовку мячом для удержания победного счета. Получилось у Терехова почти шахматное – жертва качества, но победа.

Вообще, матч с «Самарой» стал для «Бури» как бы образцовым при отсутствии в составе ключевого игрока Артема Бутянковса. Пожалуй, впервые за все время отсутствия Артема из-за травмы у наставника «Бури» не было претензий к своим игрокам, поскольку они с первых секунд отработали на паркете предельно сконцентрировано, или сфокусировано все 40 минут. Уже в первой четверти «Буря» создала почти двузначный отрыв за счет цепкой защиты, разрушавшей попытки «Самары» набирать очки «трёхами». По статистике у гостей оказалось за матч столько же удачных «трёх», как и у ярославцев – по 8, однако кпд «Бури» был намного больше – 50% против 32%.

Но и атака «Бури» была значительно изобретательнее, чем у самарцев. Вновь в ударе у нас был Джастин Роберсон, набросавший в чужую корзину 28 очков. Не упустил Джастин и момент, когда можно было вколотить «данк», отняв как бы работу у центровых, которые своими перемещениями растянули оборону самарцев.

Вторую половину матча ярославцы все же больше заботились об удержании добытого перевеса, доходившего порой под 30 очков. Удерживать было крайне тяжело, ибо «Самара» все-таки в лидерах и играть умеет. К тому же, у Терехова еще сказывается кадровый дефицит, а в последней четверти сразу четверо у нас были на пределе по фолам. Тем не менее, «Буря» сметает лидера.

«Буревестник» - «Самара» - 99 : 89 (28:16, 27:23, 25:27, 19:23)

ИСТОЧНИК KP.RU