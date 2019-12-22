В Ярославле на улице Судостроителей обнаружили труп

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-22T15:42:17+03:00

Пока не понятно, убили человека или ему стало плохо

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Сегодня утром на улице Судостроителей, недалеко от остановки общественного транспорта, был обнаружен труп мужчины. Тело лежало на тротуаре.

- Соседка вышла гулять с собакой, видела, что этот мужчина шел и упал, умер. Но ходят опрашивают по-другому, вроде как около 4-х избили (убили?) троих недалеко от места, где умер мужчина, - пишет в соцсети участница группы "Жесть Ярославля".

- Утром ехали, видели криминалистов как раз у точки с артезианской водой. А потом напротив у аптеки с автомобиля отпечатки пальцев снимали, - рассказывает другая участница группы.

В пресс-службе УВД пояснили, что на данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия, есть вероятность, что делом займется региональное Управление СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU