В Ярославле ночью сгорела машина
Обошлось без пострадавших
ФОТО: МЯЧ Ярославль Твиттер
Изменить размер текста:
Легковой автомобиль на улице Панина у дома №36 полыхал сегодня ночью. Сообщение о возгорании на пульт пожарной службы поступило в 01:46. На место выехали девять спасателей и две машины.
- Пожар ликвидировали в 02:23. Поврежден автомобиль, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, - сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС
по Ярославской области.
Несмотря на то, что пожарные приехали очень быстро и оперативно потушили пламя, машина вряд ли подлежит восстановлению.
ИСТОЧНИК KP.RU