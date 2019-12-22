2019-12-22T14:56:53+03:00
Общество

В Ярославле ночью сгорела машина

Обошлось без пострадавших
Полина Вачнадзе
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ФОТО: МЯЧ Ярославль ТвиттерФОТО: МЯЧ Ярославль Твиттер
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Легковой автомобиль на улице Панина у дома №36 полыхал сегодня ночью. Сообщение о возгорании на пульт пожарной службы поступило в 01:46. На место выехали девять спасателей и две машины.

- Пожар ликвидировали в 02:23. Поврежден автомобиль, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, - сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС

по Ярославской области.

Несмотря на то, что пожарные приехали очень быстро и оперативно потушили пламя, машина вряд ли подлежит восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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