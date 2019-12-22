В ярославском УВД опровергли информацию о том, что полицейский выстрелил в задержанного
Сообщение об инциденте появилось в соцсетях
Сообщение об инциденте появилось в соцсетяхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сообщение о ЧП в региональном Управлении УВД появилось вчера на странице юриста фонда "Общественный вердикт" Ирины Бирюковой.
- Поступила информация, что в Ярославле в главном здании МВД, которое еще называют "серый дом", оперативный сотрудник выстрелил из травматического оружия в задержанного и попал в голову. Задержанный жив. Информация нами проверяется, - сообщила юрист.
По данным пресс-служба ведомства, которую обнародовали после проведенной проверки, информация, размещенная в сети Интернет, не соответствует действительности.
ИСТОЧНИК KP.RU