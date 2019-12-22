В ярославском УВД опровергли информацию о том, что полицейский выстрелил в задержанного

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-22T14:28:13+03:00

Сообщение об инциденте появилось в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщение об инциденте появилось в соцсетях

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Сообщение о ЧП в региональном Управлении УВД появилось вчера на странице юриста фонда "Общественный вердикт" Ирины Бирюковой.

- Поступила информация, что в Ярославле в главном здании МВД, которое еще называют "серый дом", оперативный сотрудник выстрелил из травматического оружия в задержанного и попал в голову. Задержанный жив. Информация нами проверяется, - сообщила юрист.

По данным пресс-служба ведомства, которую обнародовали после проведенной проверки, информация, размещенная в сети Интернет, не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU