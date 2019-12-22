В Рыбинске установят дополнительную подсветку на пешеходных переходах
Московский подрядчик уже приступил к работам. На 16 пешеходных переходах будет установлена дополнительная подсветка. Оборудуют 5 нерегулируемых и 11 регулируемых переходов.
Список нерегулируемых пешеходных переходов:
- В.Набережная в районе ДС «Полет»;
- Ул.Расторгуева - ул.3-я Перекатная;
- Ул.Ворошилова в районе СОШ №27;
- Ул.Гагарина в районе СОШ №44;
- Ул.50 лет ВЛКСМ в районе СОШ №28.
Регулируемые пешеходные переходы:
- перекресток ул. Плеханова - ул. Луначарского;
- перекресток ул. 9 Мая - ул. Суркова;
- перекресток ул. Плеханова – ул. Черкасова;
- перекресток ул. Свободы - ул. Карякинской (через ул. Свободы);
- ул. Фурманова в районе дома №11;
- перекресток ул. Герцена - ул. Луначарского (через Луначарского);
- перекресток ул. Герцена - ул. Кирова (через Кирова);
- перекресток ул. Герцена - ул. Румянцевская (через ул. Герцена);
- перекресток ул. Герцена - ул. Кольцова (через ул. Герцена);
- перекресток пр. Серова – Бульвар Победы;
- ул. Ошурковская – ВОС.
Плафоны осветят не только проезжую часть, но и зону ожидания на тротуаре, что наиболее актуально в темное время суток и в период осадков. Теперь водителям будет видно пешеходов издалека.
Кроме того, на пересечении Окружной дороги и улицы Софийской на светофорном объекте установят кнопки вызова пешеходной фазы, что позволит пешеходам комфортно и безопасно переходить дорогу, а автомобилистам проезжать перекресток без «холостых простоев».
ИСТОЧНИК KP.RU