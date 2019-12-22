2019-12-22T10:52:47+03:00
Общество

В Рыбинске установят дополнительную подсветку на пешеходных переходах

В списке - 16 объектов
Полина Вачнадзе
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ФОТО: администрация РыбинскаФОТО: администрация Рыбинска
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Московский подрядчик уже приступил к работам. На 16 пешеходных переходах будет установлена дополнительная подсветка. Оборудуют 5 нерегулируемых и 11 регулируемых переходов.

Список нерегулируемых пешеходных переходов:

- В.Набережная в районе ДС «Полет»;

- Ул.Расторгуева - ул.3-я Перекатная;

- Ул.Ворошилова в районе СОШ №27;

- Ул.Гагарина в районе СОШ №44;

- Ул.50 лет ВЛКСМ в районе СОШ №28.

Регулируемые пешеходные переходы:

- перекресток ул. Плеханова - ул. Луначарского;

- перекресток ул. 9 Мая - ул. Суркова;

- перекресток ул. Плеханова – ул. Черкасова;

- перекресток ул. Свободы - ул. Карякинской (через ул. Свободы);

- ул. Фурманова в районе дома №11;

- перекресток ул. Герцена - ул. Луначарского (через Луначарского);

- перекресток ул. Герцена - ул. Кирова (через Кирова);

- перекресток ул. Герцена - ул. Румянцевская (через ул. Герцена);

- перекресток ул. Герцена - ул. Кольцова (через ул. Герцена);

- перекресток пр. Серова – Бульвар Победы;

- ул. Ошурковская – ВОС.

Плафоны осветят не только проезжую часть, но и зону ожидания на тротуаре, что наиболее актуально в темное время суток и в период осадков. Теперь водителям будет видно пешеходов издалека.

Кроме того, на пересечении Окружной дороги и улицы Софийской на светофорном объекте установят кнопки вызова пешеходной фазы, что позволит пешеходам комфортно и безопасно переходить дорогу, а автомобилистам проезжать перекресток без «холостых простоев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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