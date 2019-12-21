«Бронепоезд», наконец-то, отряхнулся от овертайма

21 Дек. 22:44 2019-12-21T22:44:07+03:00

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Похоже, все конкуренты нашего «бронепоезда» досконально усвоили стратегическую установку ярославского тренерского штаба по прессингу с первых секунд игры. Именно так начинает команда Майкла Пелино свои матчи, потому соперники ищут варианты контригры против «бронепоезда» на старте. И кажется, не придумали ничего нового в ответ, как бить тем же оружием. Именно поэтому в домашнем матче с «Северсталью» пришлось столкнуться с вариантом «прессинг против прессинга». «Сталевары» сходу навалились на зону ворот Александра Лазушина, которому тренеры доверили пост № 1, предоставив отдых Илье Коновалову после двух яростных и напряженных с овертаймами игр в гостях. И не напрасно навалились. В борьбе за воротами гости выковыряли себе шайбу и им удался проброс через «пятак» мимо вратаря на другой край, откуда поразить пустой угол ворот было не сложно. Не прошло и 80 секунд матча, а уже «горим». В том, что тут не было вратарского недогляда, можно было понять уже буквально через минуту, когда защита «бронепоезда» вновь оставила «пятак» без опеки, и Лазушин бросок с метра закрывал всем телом. Этот эпизод как-то встряхнул орудийные «расчеты» нашего «бронепоезда». «Горение» продлилось всего ничего. Через 3,5 минуты табло уже восстановило равновесие сторон, когда Денис Алексеев, чей бросок принес в Хельсинки победу «бронепоезду» в серии буллитов, сам для себя создал аналогичную ситуацию и, перехватив шайбу в своей зоне, умчался «один в ноль». Обводку Денис затевать не стал, а сходу вогнал шайбу в «девятку». Хоть и был по первому периоду игровой перевес «бронепоезда», но реализация его не получалась. Очень жестко оборонялись гости, благо судьи не слишком были к ним придирчивы. Тем не менее, во втором периоде большинство у «бронепоезда» кое-как отразилось на табло, хотя гол назревал еще при неполных составах. Едва составы уравнялись, продолжавший атаку Александр Полунин выложил из-за ворот шайбу Магнусу Пяярви, чей мощный щелчок вратарь не отразил, а только подправил в цель. Но в целом, во втором периоде игровой перевес «бронепоезда» как-то съежился, так как гости не желали сдаваться. Не сдались они и после третьего гола в свои ворота, который мастерски забил тот же Пяярви, хотя передача от Стефана да Косты, выцарапшего шайбу в средней зоне и организовавшего «два в один», получилась корявой из-за помех. Магнус виртуозно обработал шайбу и с гроссмейстерской паузой отравил над уложенным вратарем 3:1 Прекрасный счет для победы. Но для «бронепоезда», видимо, так неинтересно. В игре ярославцев появились элементы расслабленности, чем неминуемо могли воспользоваться гости. Они так и сделали, когда им вновь позволили шуровать на «пятаке» перед Лазушиным. Наш перевес сократился к минимуму, а гости активизировались, пытаясь снять вратаря. К тому же, погорячился Полунин и получил «двойку», то есть две минуты. До сирены оставалось меньше двух минут, а в меньшинстве пробросов нет, так что «бронепоезд», играя на нервах своих фанатов все же удержал победный счет, избавившись от вредной привычки (хотя и приносящей результат) отрабатывать больше 60 минут игрового времени.

«Локомотив» – «Северсталь» – 3:2 (1:1; 1:0;1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU