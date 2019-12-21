2019-12-21T19:21:50+03:00
Происшествия

На трассе под Ярославлем загорелась легковушка

Обошлось без пострадавших
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Пока неизвестно, почему случилось возгораниеПока неизвестно, почему случилось возгораниеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

В субботу, 21 декабря, в Ярославском районе на трассе Ярославль-Тутаев недалеко от торгового центра «Альтаир» загорелась машина. Ликвидировать огонь приехало 2 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС. Через две минуты возгорание было устранено. Языки пламени уничтожили 3 квадратных метра машины.

– Пострадавших нет, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Ярославлем загорелась легковушка
Еще одни ярославские выходные пройдут без новогодних осадков
Школьница, пропавшая 17 декабря, нашлась живой и невредимой
Трасса для ралли? В Ярославле на Фрунзе столб разрезал легковушку на две части
В Ярославской области дому ребенка №1 исполнилось 45 лет
В Ярославле на улице Строителей с 9 января ограничат стоянку автомобилей
В Угличе оштрафован предприниматель, который не заключал трудовой договор с работниками
Во Фрунзенском Ярославля начали строить новую школу
На время автокарнавала в Ярославле ограничат движение
В Ярославской области в ДТП погибли три человека
5 килограммов рыбы или один сом: что должны знать ярославские рыбаки о новых ограничениях
В Ярославле на Звездной улице дерево упало на машину
В Ярославской области у должника-строителя арестовали коллекцию монет стоимостью 1 миллион рублей
В ярославской школе ученицы избили 12-летнюю девочку
15-летний школьник из Рыбинска совратил первоклассницу и первоклассника
«Волшебный троллейбус» в Ярославле сделает 27 дополнительных рейсов
В Ярославле люди добираются до поликлиники через грязь, освещая путь фонариками
Ярославец пытался перебросить в колонию «соль» и героин с помощью рогатки
В каких районах Ярославской области начнется строительство газопроводов
Новая рыбинская школа с лифтами и хоккейным кортом строится быстрее, чем запланировано