На трассе под Ярославлем загорелась легковушка

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-21T19:21:50+03:00

Пока неизвестно, почему случилось возгорание Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В субботу, 21 декабря, в Ярославском районе на трассе Ярославль-Тутаев недалеко от торгового центра «Альтаир» загорелась машина. Ликвидировать огонь приехало 2 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС. Через две минуты возгорание было устранено. Языки пламени уничтожили 3 квадратных метра машины.

– Пострадавших нет, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU