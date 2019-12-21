На трассе под Ярославлем загорелась легковушка
Обошлось без пострадавших
Пока неизвестно, почему случилось возгораниеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В субботу, 21 декабря, в Ярославском районе на трассе Ярославль-Тутаев недалеко от торгового центра «Альтаир» загорелась машина. Ликвидировать огонь приехало 2 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС. Через две минуты возгорание было устранено. Языки пламени уничтожили 3 квадратных метра машины.
– Пострадавших нет, – пояснили в пресс-службе ведомства.
Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU