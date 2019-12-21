2019-12-21T17:24:43+03:00
Общество

Еще одни ярославские выходные пройдут без новогодних осадков

А на следующей неделе ждите плюс и дожди
Екатерина РЯБЦЕВА
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Еще одно воскресенье в Ярославской области пройдет без снега, но похолодание уже чувствуется.

Подует несильный южный ветер – 5-10 метров в секунду. Ртуть в термометре опустится до -2 градусов. Днем возможен небольшой плюс.

– Ночью и утром на дорогах местами гололедица, – предупредили ярославцев в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Облачности и осадков пока не ожидается, и на всю следующую неделю синоптики прогнозируют потепление до + 6 градусов. Готовьте резиновые сапоги и зонты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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