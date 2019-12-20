2019-12-20T21:28:50+03:00
Общество

В Ярославской области дому ребенка №1 исполнилось 45 лет

За прошедшие 10 лет 908 воспитанников учреждения переданы в семьи
Полина ЗАЙЦЕВА
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На торжественном мероприятии в честь 45-летия дома ребенка коллективу вручили грамоты и благодарности от Правительства и департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.На торжественном мероприятии в честь 45-летия дома ребенка коллективу вручили грамоты и благодарности от Правительства и департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области дому ребенка №1 исполнилось 45 лет. За минувшие 10 лет 908 его воспитанников были переданы в семьи. Из них 299 – в родные. В доме ребенка живут сироты и детки, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте с одного месяца до четырех лет. На торжественном мероприятии в честь 45-летия дома ребенка коллективу вручили грамоты и благодарности от Правительства и департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

- Среди них много ребят с особенностями развития и ослабленным здоровьем, поэтому в учреждении организовано круглосуточное медицинское наблюдение, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Работники учреждения ежедневно работают с кандидатами в усыновители, с приемными родителями и с родителями, временно отдавшими ребенка в силу сложной жизненной ситуации. Сейчас в доме находятся 50 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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