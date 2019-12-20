СЕГОДНЯ 21:28 2019-12-20T21:28:50+03:00

На торжественном мероприятии в честь 45-летия дома ребенка коллективу вручили грамоты и благодарности от Правительства и департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области дому ребенка №1 исполнилось 45 лет. За минувшие 10 лет 908 его воспитанников были переданы в семьи. Из них 299 – в родные. В доме ребенка живут сироты и детки, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте с одного месяца до четырех лет. На торжественном мероприятии в честь 45-летия дома ребенка коллективу вручили грамоты и благодарности от Правительства и департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

- Среди них много ребят с особенностями развития и ослабленным здоровьем, поэтому в учреждении организовано круглосуточное медицинское наблюдение, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Работники учреждения ежедневно работают с кандидатами в усыновители, с приемными родителями и с родителями, временно отдавшими ребенка в силу сложной жизненной ситуации. Сейчас в доме находятся 50 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU