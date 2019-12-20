В Ярославле на улице Строителей с 9 января ограничат стоянку автомобилей
Парковка будет запрещена как по четной, так и по нечетной стороне улицы
Припарковаться будет нельзя на участке, ограниченном улицами Панина и Бабича.
Изменить размер текста:
В Дзержинском районе Ярославля с 9 января 2020 года на улице Строителей будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Припарковаться будет нельзя на участке, ограниченном улицами Панина и Бабича. Машины будет запрещено ставить как по четной, так и по нечетной стороне.
В мэрии города призвали водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU