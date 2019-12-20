2019-12-20T19:54:38+03:00
Общество

В Ярославле на улице Строителей с 9 января ограничат стоянку автомобилей

Парковка будет запрещена как по четной, так и по нечетной стороне улицы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Припарковаться будет нельзя на участке, ограниченном улицами Панина и Бабича.Припарковаться будет нельзя на участке, ограниченном улицами Панина и Бабича.
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В Дзержинском районе Ярославля с 9 января 2020 года на улице Строителей будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств. Припарковаться будет нельзя на участке, ограниченном улицами Панина и Бабича. Машины будет запрещено ставить как по четной, так и по нечетной стороне.

В мэрии города призвали водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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