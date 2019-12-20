В Угличе оштрафован предприниматель, который не заключал трудовой договор с работниками

СЕГОДНЯ 18:35 2019-12-20T18:35:52+03:00

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Прокуратура Углича провела проверку исполнения трудового законодательства в фирме ООО «Идеал». Общество оказывает услуги по общественному питанию и реализации продуктов.

- В ходе проверки установлено, что в нарушение требований работодателем не заключен трудовой договор с одним из работников, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении руководителя ООО «Идеал» возбуждено дело об административном правонарушении.

Предприниматель был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. На данный момент нарушения отстранены.

ИСТОЧНИК KP.RU