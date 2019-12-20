В Угличе оштрафован предприниматель, который не заключал трудовой договор с работниками
Прокуратура Углича провела проверку исполнения трудового законодательства в фирме ООО «Идеал». Общество оказывает услуги по общественному питанию и реализации продуктов.
- В ходе проверки установлено, что в нарушение требований работодателем не заключен трудовой договор с одним из работников, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении руководителя ООО «Идеал» возбуждено дело об административном правонарушении.
Предприниматель был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. На данный момент нарушения отстранены.
ИСТОЧНИК KP.RU