Во Фрунзенском Ярославля начали строить новую школу
На улице Чернопрудной во Фрунзенском районе Ярославля начали строительство школы на 750 мест. Мэр Владимир Волков и губернатор Дмитрий Миронов заложили в основание капсулу времени с посланием к горожанам будущего. Ее смогут открыть ярославцы через 50 лет. Новая школа строится в городе впервые за 20 лет. Ее планируют открыть уже в 2021 году.
Здание будет в три и четыре этажа, с тридцатью учебными кабинетами, секциями для младших школьников, мастерскими, спортзалом и медблоком. Кроме того, запроектирован пищеблок со столовой, рассчитанной на 400 мест. Площадь учебного заведения составит чуть меньше 15,5 тысяч квадратных метров.
- На втором этаже предусмотрено размещение учебных блоков для начальной школы и учащихся 5-11 классов, также здесь будет расположен актовый зал. На третьем этаже — учебный блок, библиотека, помещения для административного и управленческого персонала. На четвертом этаже также будут оборудованы учебные классы., - рассказали в пресс-службе мэрии города.
Капсулу вскроют через 50 летФото: Мэрия Ярославля
ИСТОЧНИК KP.RU