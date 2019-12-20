Во Фрунзенском Ярославля начали строить новую школу

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-20T17:56:46+03:00

Первые ученики в нее пойдут уже в 2021 году

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На улице Чернопрудной во Фрунзенском районе Ярославля начали строительство школы на 750 мест. Мэр Владимир Волков и губернатор Дмитрий Миронов заложили в основание капсулу времени с посланием к горожанам будущего. Ее смогут открыть ярославцы через 50 лет. Новая школа строится в городе впервые за 20 лет. Ее планируют открыть уже в 2021 году.

Здание будет в три и четыре этажа, с тридцатью учебными кабинетами, секциями для младших школьников, мастерскими, спортзалом и медблоком. Кроме того, запроектирован пищеблок со столовой, рассчитанной на 400 мест. Площадь учебного заведения составит чуть меньше 15,5 тысяч квадратных метров.

- На втором этаже предусмотрено размещение учебных блоков для начальной школы и учащихся 5-11 классов, также здесь будет расположен актовый зал. На третьем этаже — учебный блок, библиотека, помещения для административного и управленческого персонала. На четвертом этаже также будут оборудованы учебные классы., - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Капсулу вскроют через 50 летФото: Мэрия Ярославля

ИСТОЧНИК KP.RU