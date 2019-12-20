На время автокарнавала в Ярославле ограничат движение
4 января у Речного вокзала будет не проехать
Фото: администрация Рыбинска
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В новогодние праздники в Ярославле пройдет первый городской автокарнавал. Мероприятие, на котором автомобилисты покажут свои украшенные машины, пройдет 4 января у Речного вокзала. В этот день с 13 до 18 часов на Красном съезде и нижнем ярусе Волжской набережной вводят ограничение движения транспорта.
Прием заявок на праздник окончился 19 декабря. Если вы не успели предложить к участию свою кандидатуру, приходите посмотреть на фантазеров.
ИСТОЧНИК KP.RU