2019-12-20T17:38:46+03:00
Общество

На время автокарнавала в Ярославле ограничат движение

4 января у Речного вокзала будет не проехать
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: администрация РыбинскаФото: администрация Рыбинска
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В новогодние праздники в Ярославле пройдет первый городской автокарнавал. Мероприятие, на котором автомобилисты покажут свои украшенные машины, пройдет 4 января у Речного вокзала. В этот день с 13 до 18 часов на Красном съезде и нижнем ярусе Волжской набережной вводят ограничение движения транспорта.

Прием заявок на праздник окончился 19 декабря. Если вы не успели предложить к участию свою кандидатуру, приходите посмотреть на фантазеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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