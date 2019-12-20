В Ярославской области в ДТП погибли три человека

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-20T16:39:59+03:00

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Крупное ДТП произошло сегодня около часа дня на объездной дороге в Переславском районе недалеко от реки Трубеж. Столкнулись две машины: ВАЗ-2107 и грузовой «Мерседес» с полуприцепом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, в аварии погибли три человека: водитель отечественного автомобиля – мужчина 1961 года рождения и две пассажирки ВАЗа: женщины 63 и 53 лет. Еще одна пассажирка легковушки – женщина 1968 года рождения – доставлена в больницу. Известно, что водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП, проводится проверка. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 разворачивался и не заметил грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU